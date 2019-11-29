Моуринью — об отставке Эмери: в таких случаях всегда чувствую дежавю

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал отставку Унаи Эмери с поста наставника «Арсенала».



«Такие новости всегда печальны. Я прочувствовал это в детстве, когда моего отца увольняли с тренерской должности, я также ощущал это на себе, когда отправляли в отставку меня самого. В мире нет тренера, увольнению которого я был бы рад. В таких случаях я всегда чувствую дежавю. Мне грустно, но такова жизнь. Унаи – фантастический тренер. Очевидно, он не был счастлив в «Арсенале», но он остаётся великолепным специалистом с прекрасными достижениями. С его карьерой всё будет хорошо», — цитирует Моуринью BBC.



Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».

У Эмери не получилось ничего. «Арсенал» долго тянул с увольнением Перечисляем, что пошло не так.