Платини: Де Брёйне, иди жалуйся бельгийским политикам

Бывший президент УЕФА Мишель Платини ответил полузащитнику сборной Бельгии Кевину Де Брёйне, который ранее выразил недовольство тем, что соперники его команды по группе на чемпионате Европы 2020 года стали известны ещё до жеребьёвки. Напомним, бельгийская сборная сыграет в группе B с национальными командами России и Дании, а также с Уэльсом или Финляндией. При этом матчи этого квартета будут проходить в России и Дании.

«Я был у истоков концепции Евро-2020, участвовал в выборе городов, но жеребьёвка пройдёт без меня. Если бельгийцы хотели сыграть дома, им нужно было лишь вовремя построить новый стадион. Брюссель должен был принимать матчи Евро-2020, но они в итоге были перенесены в Лондон. Де Брёйне, иди жалуйся политикам своей страны», — приводит слова Платини RMC Sport.