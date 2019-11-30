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Руководство «Витесса» пока не приняло отставку Слуцкого

Руководство «Витесса» пока не приняло отставку Слуцкого
Футбол / Прочие турниры 0

Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах сообщил, что клуб пока не принял отставку главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«После поражения от „Херенвена“ Леонид Слуцкий сообщил, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера. Клуб обдумывает его заявление, чтобы принять решение в кратчайшие сроки», — приводятся слова Аллаха в «твиттере» «Витесса».

В турнирной таблице Эредивизии «Витесс» опустился на шестое место. В активе команды 23 очка. Пять последних матчей команда российского специалиста проиграла «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2), «АДО Ден Хааг» (0:2) и «Херенвену» (2:3).

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в чемпионате Нидерландов.

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