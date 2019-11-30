Руководство «Витесса» пока не приняло отставку Слуцкого

Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах сообщил, что клуб пока не принял отставку главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«После поражения от „Херенвена“ Леонид Слуцкий сообщил, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера. Клуб обдумывает его заявление, чтобы принять решение в кратчайшие сроки», — приводятся слова Аллаха в «твиттере» «Витесса».

В турнирной таблице Эредивизии «Витесс» опустился на шестое место. В активе команды 23 очка. Пять последних матчей команда российского специалиста проиграла «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2), «АДО Ден Хааг» (0:2) и «Херенвену» (2:3).

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в чемпионате Нидерландов.