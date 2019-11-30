Голкипер «Витесса»: Слуцкий всегда вкладывал в команду душу

Голкипер «Витесса» Ремко Пасвер высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3).



«Слуцкий не хочет ничего больше, чем добиваться результатов с этим клубом, в который он всегда вкладывал душу и силы. Я абсолютно опустошён из-за того, что мы так и не сумели изменить ситуацию», — приводит слова Пасвера Voetbal International.



Пять последних матчей в чемпионате Нидерландов команда российского специалиста проиграла: «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2), «АДО Ден Хааг» (0:2) и «Херенвену» (2:3).



Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в чемпионате Нидерландов.

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