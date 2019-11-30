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Возвращение Матипа в состав «Ливерпуля» отложилось после нового обследования

Возвращение Матипа в состав «Ливерпуля» отложилось после нового обследования
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип завершит восстановление после травмы позднее ожидаемых сроков, сообщает Mirror.

На днях камерунский футболист прошёл новое медицинское обследование, по итогам которого сроки его возвращения в строй были отложены на более позднее время. Главный тренер красных Юрген Клопп на пресс-конференции заявил, что Матипу, наряду с полузащитником Фабиньо, потребуется длительный курс восстановления.

Напомним, Жоэль получил повреждение в матче английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (1:0), который состоялся 28 сентября. По прогнозам медицинского штаба он должен был вернуться на поле в начале или середине декабря.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник провёл 7 матчей в чемпионате Англии и отметился 1 голом. «Ливерпуль» после 13 туров занимает первое место в турнирной таблице первенства.

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