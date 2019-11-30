Возвращение Матипа в состав «Ливерпуля» отложилось после нового обследования

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип завершит восстановление после травмы позднее ожидаемых сроков, сообщает Mirror.



На днях камерунский футболист прошёл новое медицинское обследование, по итогам которого сроки его возвращения в строй были отложены на более позднее время. Главный тренер красных Юрген Клопп на пресс-конференции заявил, что Матипу, наряду с полузащитником Фабиньо, потребуется длительный курс восстановления.



Напомним, Жоэль получил повреждение в матче английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (1:0), который состоялся 28 сентября. По прогнозам медицинского штаба он должен был вернуться на поле в начале или середине декабря.



В нынешнем сезоне 28-летний защитник провёл 7 матчей в чемпионате Англии и отметился 1 голом. «Ливерпуль» после 13 туров занимает первое место в турнирной таблице первенства.



Клопп: новость о Фабиньо — абсолютно дурная, не могу сказать ничего хорошего