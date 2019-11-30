Фанат объяснил, зачем оскорблял Дзюбу на матче сборной России

Один из фанатов, скандировавший оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артёма Дзюбы на матче отборочного этапа чемпионата Европы с Сан-Марино, объяснил свой поступок.



«Как это назвать оскорблениями? Мы пришли на матч, кто-то один крикнул, второй поддержал. Потом были другие обычные болельщики, которые в свою очередь стали кричать «Дзюба – молодец!», и началась перекличка между ними. На матче это выглядело как обычный угар. Просто фанаты приехали в карликовый город, футбол никому не интересен, потому что результат уже был понятен. Да и герой нашей передачи обещал семь голов забить, но, к сожалению, не забил. И вот ему ответили таким образом.



Было огромное веселье на весь стадион. Болельщики не только «Спартака» принимали участие, были фанаты разных клубов. У Дзюбы такой бэкграунд, что за него никто не «вписывается». Кричали ли с нами фанаты «Зенита»? Конечно.



Кто первым крикнул, непонятно. Была толпа людей, кто-то один крикнул, второй поддержал, третий продолжил. Потом начали придумывать другие песни. Непонятно, с чего это началось. Щелчком из воздуха. Все поддержали, и я тоже, было очень весело.



Не жалею о произошедшем. Мы просто весело провели время в Сан-Марино, мы не ехали с целью сплотиться против Артёма. Это был просто угар. Он же сам говорит, что любит прикалываться. Вот такая была шутка. Думаю, теперь он будет играть против «Спартака» с двойной силой. Он такой футболист, который особо на классе не играет, но если его подзавести, он играет лучше», — цитирует фаната Sport24.

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