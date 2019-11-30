Радимов: могу понять Дзюбу. Фанаты «Спартака» всем стадионом оскорбляли мою жену

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал оскорбления со стороны болельщиков, которым в последних матчах подвергся нападающий сине-бело-голубых и сборной России Артём Дзюба.



«Раньше во время матча со «Спартаком» в Москве весь стадион хором оскорблял мою жену, Татьяну Буланову. Тогда я подошёл к Егору Титову и сказал, что просто уйду с поля, если это не прекратится. Конечно, было неприятно. Тут эмоции контролировать трудно. Поэтому Дзюбу прекрасно могу понять.



Вполне возможно, что Артёму это пойдёт только на пользу. Но, думаю, любому человеку будет неприятно, если в его адрес начнут скандировать такие вещи. Дзюба — тоже человек. Один раз что-то крикнули в твой адрес, второй… Вечно терпеть невозможно», — приводит слова Радимова «RT на русском».

Дзюба сказал, что матч «Зенита» и «Спартака» — это война. Согласны? Спросили у гендиректора «Зенита», бывших игроков и болельщиков команд.