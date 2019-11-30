Мусаев обратился к болельщикам «Краснодара» перед матчем с «Тамбовом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратился к болельщикам клуба перед матчем с «Тамбовом» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоится 2 декабря в Краснодаре и начнётся в 19:30 мск.



«Друзья, предстоящий в понедельник матч с «Тамбовом» станет предпоследним домашним в этом году. Мы очень надеемся на вашу поддержку! Абсолютно каждая игра для нас сейчас имеет важнейшее значение, и помощь абсолютно каждого болельщика нам очень нужна!



Ваши эмоции и ваша энергетика на трибунах всегда придают нам силы сражаться, справляться с неудачами и переламывать игру даже в тех ситуациях, которые кажутся безнадёжными. Все победы мы одерживаем в тандеме с вами и для вас!



Всего два домашних матча остаётся в календарном году, а в следующий раз мы увидимся лишь весной. Давайте проведём эти игры вместе! Первая – уже в понедельник вечером», — приводятся слова Мусаева в «инстаграме» клуба.



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