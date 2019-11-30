В понедельник, 2 декабря, в Париже будет объявлено имя обладателя «Золотого мяча» 2019 года. На награду лучшему футболисту планеты по версии французского издания France Football претендуют Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Лионель Месси («Барселона», Испания) и Криштиану Роналду («Ювентус», Италия).
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто получит «Золотой мяч»?
Принять участие в опросе можно на сайте EX.CO.
Напомним, в прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.
В минувшем сезоне ван Дейк выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов. Месси в составе «Барселоны» стал чемпионом и обладателем Суперкубка Испании. Роналду выиграл с «Ювентусом» чемпионат и Суперкубок Италии. В составе сборной Португалии он стал победителем Лиги наций УЕФА.
- 30 ноября 2019
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:33
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
18:55
-
18:48
-
18:39
-
18:27
-
18:25
-
18:05
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:38
-
17:30
-
17:22
-
17:22
-
17:05
-
16:57
-
16:49
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:19
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:53
-
15:40