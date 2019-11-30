В понедельник, 2 декабря, в Париже будет объявлено имя обладателя «Золотого мяча» 2019 года. На награду лучшему футболисту планеты по версии французского издания France Football претендуют Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Лионель Месси («Барселона», Испания) и Криштиану Роналду («Ювентус», Италия).

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто получит «Золотой мяч»?

Принять участие в опросе можно на сайте EX.CO.

Напомним, в прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.

В минувшем сезоне ван Дейк выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов. Месси в составе «Барселоны» стал чемпионом и обладателем Суперкубка Испании. Роналду выиграл с «Ювентусом» чемпионат и Суперкубок Италии. В составе сборной Португалии он стал победителем Лиги наций УЕФА.