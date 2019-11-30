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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Герту» в матче чемпионата Германии

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Герту» в матче чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник Джейдон Санчо, отличившийся на 15-й минуте. На 17-й минуте преимущество «шмелей» увеличил нападающий Торган Азар. До перерыва один мяч отыграл хавбек «Герты» Владимир Дарида.

Результаты других матчей 13-го тура чемпионата Германии

«Хоффенхайм» — «Фортуна» — 1:1

«Кёльн» — «Аугсбург» — 1:1

«Падерборн 07» — «РБ Лейпциг» — 2:3.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
30 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Санчо – 15'   0:2 Азар – 17'   1:2 Дарида – 34'
Удаления: нет / Хуммельс – 45'
Германия - Бундеслига. 13-й тур
30 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 1
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Крамарич – 6'   1:1 Хеннингс – 87'
Германия - Бундеслига. 13-й тур
30 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 1
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Нидерлехнер – 43'   1:1 Кордоба – 86'
Удаления: Кцихос – 39' / Хан – 44'
Германия - Бундеслига. 13-й тур
30 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
2 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Шик – 3'   0:2 Забитцер – 4'   0:3 Вернер – 26'   1:3 Мамба – 62'   2:3 Гясула – 73'
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