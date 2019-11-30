Дортмундская «Боруссия» обыграла «Герту» в матче чемпионата Германии

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник Джейдон Санчо, отличившийся на 15-й минуте. На 17-й минуте преимущество «шмелей» увеличил нападающий Торган Азар. До перерыва один мяч отыграл хавбек «Герты» Владимир Дарида.

Результаты других матчей 13-го тура чемпионата Германии

«Хоффенхайм» — «Фортуна» — 1:1

«Кёльн» — «Аугсбург» — 1:1

«Падерборн 07» — «РБ Лейпциг» — 2:3.