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Алисон впервые в карьере получил красную карточку

Алисон впервые в карьере получил красную карточку
Футбол / Англия 0

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер из-за удаления не доиграл домашний матч 14-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1). 27-летний бразилец получил прямую красную карточку на 76-й минуте за игру рукой за пределами штрафной площади.

Для Бекера эта красная карточка стала первой в карьере профессионального футболиста. Вратарь не сможет помочь своей команде в домашнем матче 15-го тура АПЛ с «Эвертоном». Дерби Ливерпуля состоится на стадионе «Энфилд» 4 декабря, начало — в 23:15 мск.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После удаления Алисона полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен был заменён на голкипера Адриана, который пропустил сразу после выхода на поле. Испанец не успел занять правильную позицию в воротах из-за того, что долго ставил стенку перед штрафным ударом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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