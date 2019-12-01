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Мартинес: Куртуа — лучший голкипер в мире

Мартинес: Куртуа — лучший голкипер в мире
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о вратаре мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

«Для меня Тибо — лучший голкипер в мире. Он доказал это на чемпионате мира в 2018 году. Считаю, Куртуа — лучший вариант для «Реала». У него был трудный период, но в сборной он получил возможность снова почувствовать себя хорошо. Надеемся, что его успехи в клубе помогут Бельгии на предстоящем Евро», — приводит слова Мартинеса Goal.

В нынешнем сезоне Куртуа пропустил 15 мячей в 16 матчах за «Реал» во всех турнирах. В активе 27-летнего вратаря 7 сухих встреч.

На групповом этапе чемпионата Европы 2020 года национальная команда Бельгии сыграет со сборными России, Дании и Финляндии.

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