Мартинес: Куртуа — лучший голкипер в мире
Главный тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о вратаре мадридского «Реала» Тибо Куртуа.
«Для меня Тибо — лучший голкипер в мире. Он доказал это на чемпионате мира в 2018 году. Считаю, Куртуа — лучший вариант для «Реала». У него был трудный период, но в сборной он получил возможность снова почувствовать себя хорошо. Надеемся, что его успехи в клубе помогут Бельгии на предстоящем Евро», — приводит слова Мартинеса Goal.
В нынешнем сезоне Куртуа пропустил 15 мячей в 16 матчах за «Реал» во всех турнирах. В активе 27-летнего вратаря 7 сухих встреч.
На групповом этапе чемпионата Европы 2020 года национальная команда Бельгии сыграет со сборными России, Дании и Финляндии.
Бельгию мы знаем. Что представляют собой другие соперники России на Евро-2020
Рассказываем про Данию и Финляндию. В матчах с обеими командами россиянам придётся непросто.
- 1 декабря 2019
-
12:33
-
12:29
-
12:18
-
12:05
-
12:00
-
11:53
-
11:45
-
11:17
-
11:05
-
10:50
-
10:47
-
10:34
-
10:19
-
10:11
-
10:01
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:36
-
09:24
-
09:20
-
09:00
-
08:19
-
03:50
-
01:39
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:17
-
00:06
- 30 ноября 2019
-
23:59
-
23:44
-
23:41
-
23:23
-
23:20
Партнерский контент