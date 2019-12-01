Фанаты «Спартака» сообщили о массовых задержаниях перед матчем с «Зенитом»
На странице болельщиков московского «Спартака» в «Твиттере» сообщили о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге переда выездным матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовится на матче?» — говорится в сообщении.
Встреча «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирную таблицу российского первенства сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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