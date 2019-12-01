Фанаты «Спартака» сообщили о массовых задержаниях перед матчем с «Зенитом»

На странице болельщиков московского «Спартака» в «Твиттере» сообщили о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге переда выездным матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовится на матче?» — говорится в сообщении.

Встреча «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирную таблицу российского первенства сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».