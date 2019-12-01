В Санкт-Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака» и пятерых фанатов «Зенита»

Стали известны подробности массовых задержаний футбольных болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

Как сообщает «Фонтанка», к утру 1 декабря в отделениях полиции побывало 86 фанатов, из них 81 болельщик «Спартака» и пятеро поклонников «Зенита». Почти все покидали участки с протоколами за мелкое хулиганство, пятеро ушли со штрафами за пьянство на улице.

Встреча «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате». Календарь российского первенства можно посмотреть здесь.