ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче молодёжного первенства России

В матче 18-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Уже на 2-й минуте счёт открыл полузащитник «Арсенала» Юрий Петровский. Через 12 минут хавбек ЦСКА Наяир Тикнизян сравнял счёт. На 31-й минуте полузащитник Даниил Хлусевич вновь вывел тульскую команду вперёд. Таким образом, ЦСКА прервал беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России, которая длилась на протяжении 7 матчей.
Тульский «Арсенал» набрал 32 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Московский ЦСКА (31) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 41 очко в 18 матчах.
- 1 декабря 2019
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