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ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче молодёжного первенства России

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 18-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Уже на 2-й минуте счёт открыл полузащитник «Арсенала» Юрий Петровский. Через 12 минут хавбек ЦСКА Наяир Тикнизян сравнял счёт. На 31-й минуте полузащитник Даниил Хлусевич вновь вывел тульскую команду вперёд. Таким образом, ЦСКА прервал беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России, которая длилась на протяжении 7 матчей.

Тульский «Арсенал» набрал 32 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Московский ЦСКА (31) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 41 очко в 18 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 12:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
1 : 2
Арсенал-мол.
Тула
0:1 Петровский – 2'   1:1 Тикнизян – 14'   1:2 Хлусевич – 31'
Удаления: нет / Кузькин – 90'
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