Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетик» обыграл «Гранаду» и вышел на 5-м место в Примере

«Атлетик» обыграл «Гранаду» и вышел на 5-м место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 15-го тура испанской Примеры «Атлетик» победил «Гранаду» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега. Ему ассистировали Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф.

Счёт был открыт на 41-й минуте. Автором забитого мяча стал Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый. В концовке встречи преимущество хозяев увеличил Юри Берчиче, которому ассистировал Унаи Лопес.

«Атлетик», набрав 26 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Гранада» (21) — на 9-м месте.

В следующем туре «Атлетик» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 8 декабря. «Гранада» на своём поле встретится с «Алавесом» (7 декабря).

Испания - Примера. 15-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Гарсия – 41' (пен)   2:0 Берчиче – 83'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019