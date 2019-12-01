«Атлетик» обыграл «Гранаду» и вышел на 5-м место в Примере
В матче 15-го тура испанской Примеры «Атлетик» победил «Гранаду» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега. Ему ассистировали Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф.
Счёт был открыт на 41-й минуте. Автором забитого мяча стал Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый. В концовке встречи преимущество хозяев увеличил Юри Берчиче, которому ассистировал Унаи Лопес.
«Атлетик», набрав 26 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Гранада» (21) — на 9-м месте.
В следующем туре «Атлетик» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 8 декабря. «Гранада» на своём поле встретится с «Алавесом» (7 декабря).
- 1 декабря 2019
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