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Обамеянг реализовал пенальти и сравнял счёт в матче с «Норвичем»

Обамеянг реализовал пенальти и сравнял счёт в матче с «Норвичем»
Футбол / Англия 0

В Норидже сегодня, 1 декабря, проходит матча 14-го тура АПЛ. Местный «Норвич» принимает лондонский «Арсенал».

Счёт в матче на 21-й минуте открыл форвард «Норвича» и сборной Финляндии Теэму Пукки. «Арсенал» отыгрался на 29-й минуте. Хозяева нарушили правила против Пьера-Эмерика Обамеянга. После просмотра видеоповтора в ворота хозяев был назначен 11-метровый удар. Пенальти уверенно реализовал сам пострадавший.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал» проводит первый матч под руководством нового тренера. Фредрик Юнгберг сменил на посту главного тренера Унаи Эмери и пока работает с приставкой и.о. «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Норвич» находится на 19-й строчке с 10 очками.

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