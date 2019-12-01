Рибери повредил лодыжку и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери выбыл из строя из-за травмы лодыжки, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
У футболиста диагностировано повреждение коллатеральной связки правой лодыжки. Сроки восстановления игрока не называются. Рибери уже приступил к процедуре реабилитации.
Рибери перешёл в «Фиорентину» минувшим летом из мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний француз принял участие в 11 матчах итальянского национального чемпионата (девять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил одну красную карточку. Контракт футболиста с флорентийским клубом действует до лета 2021 года.
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