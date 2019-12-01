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«Зенит» выпустил марки в честь «Газпром Арены» и «Лахта-центра»

«Зенит» выпустил марки в честь «Газпром Арены» и «Лахта-центра»
Футбол / РПЛ 0

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал выпуск марок в честь «Газпром Арены» и «Лахта-центра».

«Лахта-центр» — самое высокое здание в Европе. Его высота — 462 метра. Стадион «Зенита» и «Лахта-Центр» стоят на самых передовых рубежах современной архитектуры и ультрасовременных технологий.

И «Газпром Арена», и «Лахта-центр» — это объекты, которые уже стали символами Петербурга XXI века. Их теперь можно увидеть на марках Почты России. Эти марки — прекрасный подарок для жителей и гостей нашего замечательного города", — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Стадион «Газпром Арена» был введён в эксплуатацию в 2017 году. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира — 2018.

Миллер: этот кубок — наш. «Зенит» — чемпион!
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