«Зенит» выпустил марки в честь «Газпром Арены» и «Лахта-центра»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал выпуск марок в честь «Газпром Арены» и «Лахта-центра».
«Лахта-центр» — самое высокое здание в Европе. Его высота — 462 метра. Стадион «Зенита» и «Лахта-Центр» стоят на самых передовых рубежах современной архитектуры и ультрасовременных технологий.
И «Газпром Арена», и «Лахта-центр» — это объекты, которые уже стали символами Петербурга XXI века. Их теперь можно увидеть на марках Почты России. Эти марки — прекрасный подарок для жителей и гостей нашего замечательного города", — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Стадион «Газпром Арена» был введён в эксплуатацию в 2017 году. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира — 2018.
- 1 декабря 2019
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