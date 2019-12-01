Шунин: не хочу говорить о судействе. Пенальти, может, был, а может, нет

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

«Игра была тяжёлая. До матча мы понимали, что «Локомотив» сильный соперник. Самое главное — победа. Начало было тяжёлым. «Локомотив» на своём поле хотел иметь преимущество. Мы играли на контратаках. У нас получилось.

Я не хочу говорить о судействе. На футбольном поле всё может казаться по-одному, а в реальности — совсем по-другому. Не вспомню никаких негативных моментов от работы судьи на нашей половине поле. Работу судьи на половине соперника я комментировать не могу, потому что мне было не видно.

Пенальти в наши ворота? Я смотрел на мяч в этом моменте. Не знаю, может, был пенальти, а может и нет. Почему игроки «Динамо» после игры выходили без эмоций? Все эмоции ребята оставили в раздевалке. Сейчас у нас следующая игра с новым соперником.

Кому буду симпатизировать в матче «Зенит» — «Спартак»? У меня нет никаких симпатий. Моя симпатия только на стороне моей команды", — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.