Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
«Гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Это не борьба, а чистый фол. Дзюба толкнул Кутепова. Что касается руки Зобнина в штрафной, то арбитр правильно сделал, что не поставил пенальти», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
На 21-й минуте матча мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 23-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
- 1 декабря 2019
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