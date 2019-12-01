Семак: вторая жёлтая карточка Оздоева — несчастный случай

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал удаление полузащитника Магомеда Оздоева в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«В первом тайме судья мог действительно показать Оздоеву карточку за срыв атаки. Что касается второй карточки, то, на мой взгляд, это несчастный случай. Когда игроки ведут верховые единоборства, они помогают руками. Невозможно держать руки «пришвартованными». Конечно, вдесятером играть сложно, но, думаю, мы вышли из ситуации с честью», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Эпизод с удалением произошёл на 49-й минуте. В верховой борьбе за мяч Оздоев выставил локоть и попал по голове Джордану Ларссону. Арбитр Виталий Мешков показал игроку вторую жёлтую, а затем и красную карточки.