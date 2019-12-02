Крал: больше не думаю, что «Спартак» заслужил поражение в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«После матча я сказал, что мы, вероятно, заслужили поражение. Но после нескольких спорных моментов, которые произошли в матче, так не думаю. Но мы не будем плакать! Теперь нужно завершить год победой и только при победе будем счастливы. Вперёд, «Спартак», — написал Крал в своём «инстаграме».

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» располагается на 8-м месте, записав в свой актив 22 очка.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо», а «Спартак» на своём поле встретится с «Ростовом». Матчи пройдут 6 и 9 декабря соответственно.