«Динамо» показало зажигательный танец Рауша и вызвало на батл «Уфу» с Евсеевым

Московское «Динамо» в своём официальном «твиттере» опубликовало видео из раздевалки после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).
В ролике показан танец в исполнении защитника Константина Рауша, вызвавший восторг у его партнёров. Видео бело-голубые сопроводили следующим сообщением: «Вызываем на батл «Уфу» и Вадима Евсеева».
Напомним, Евсеев после победы своих подопечных во встрече с «Крыльями Советов» (1:0) запрыгнул на стол в раздевалке и несколько раз подпрыгнул на нём, подняв вверх руки.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Динамо» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице первенства с 24 очками в активе.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика игроков.
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