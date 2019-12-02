Кассано: у Роналду большие проблемы с Сарри

Бывший игрок «Интера» Антонио Кассано выразил мнение, что у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду есть проблемы в отношениях с главным тренером туринской команды Маурицио Сарри.



«Думаю, у Роналду большие проблемы с Сарри. Всё началось с двух замен подряд, что разозлило бы любого игрока. Думаю, между ними есть проблема, но „Ювентусу“ удалось немного пруменьшить её», — приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на программу Tiki Taka.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее 34-летний португальский футболист выражал недовольство своими заменами в матчах. «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.