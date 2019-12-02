Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» в домашнем матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» в домашнем матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Тамбов». встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал две жёлтые карточки в этой игре. Одно предупреждение получил нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, другую карточку получил форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе.

Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиги до 8 матчей.

«Краснодар» набрал 34 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 42 очка в 18 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
02 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Тамбов
Тамбов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019