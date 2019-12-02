«Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» в домашнем матче РПЛ
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Тамбов». встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал две жёлтые карточки в этой игре. Одно предупреждение получил нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, другую карточку получил форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе.
Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиги до 8 матчей.
«Краснодар» набрал 34 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 42 очка в 18 матчах.
- 2 декабря 2019
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