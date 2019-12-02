Черевченко: в РПЛ мало команд, играющих в позиционной атаке. Может, нет вообще
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0).
«Готовились к этой игре. В РПЛ мало команд, которые играют в позиционной атаке. Может, нет вообще. ЦСКА тоже лучше играет на контратаках, поэтому отдали мяч сопернику, искали зоны. С Ткачёвым ещё не разговаривал. Говорят, он слышал щелчок. Надеемся, ничего серьёзного.
Разговаривали с футболистами на тему того, что «армейцы» активнее всего проводят первые 30 минут, что между первыми и вторыми таймами есть разница. У соперника были моменты, но они не забили. Нам удавались быстрые атаки, для этого вышел Лесовой, забили свой момент», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче РПЛ
- 2 декабря 2019
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