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Шипшев: «Тамбов» мог пропустить, но игроки бились и дотерпели

Шипшев: «Тамбов» мог пропустить, но игроки бились и дотерпели
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев подвёл итоги матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0).

«Что касается первого тайма, то он был более качественным в нашем исполнении. Конечно, мы проспали два фланговых включения Петрова, но в целом мы выглядели неплохо, создавали моменты. Второй тайм, особенно первая его половина, был тревожным. Могли пропустить. Можно сказать, что ребята установку выполнили, бились и дотерпели. По самоотдаче никаких претензий нет. Очко идёт нам в копилку.

Мы долго изучали «Краснодар», понимали, какие зоны они пытаются вскрывать. Эти опасные зоны нам удалось перекрыть. «Краснодар» — это действительно сложный соперник, у них в составе качественные футболисты. Нам сегодня было намного тяжелее, чем в матче первого круга», — передаёт слова Шипшева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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