Де Лигт признан лучшим молодым игроком в Европе в 2019 году

Нидерландский защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт признан лучшим молодым игроком в Европе в 2019 году.

Де Лигт стал лауреатом награды имени Раймона Копа. Этот приз вручается футболисту младше 21 года. Второе место по результатам голосования занял английский нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, третье — португальский форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш.

20-летний Де Лигт является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне в составе амстердамского клуба он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В летнее трансферное окно голландец перешёл в «Ювентус», став самым дорогим защитником в истории футбола. Сумма трансфера составила € 85,5 млн. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.