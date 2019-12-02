Де Лигт признан лучшим молодым игроком в Европе в 2019 году
Нидерландский защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт признан лучшим молодым игроком в Европе в 2019 году.
Де Лигт стал лауреатом награды имени Раймона Копа. Этот приз вручается футболисту младше 21 года. Второе место по результатам голосования занял английский нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, третье — португальский форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш.
20-летний Де Лигт является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне в составе амстердамского клуба он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В летнее трансферное окно голландец перешёл в «Ювентус», став самым дорогим защитником в истории футбола. Сумма трансфера составила € 85,5 млн. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.
П. Клюйверт: считаю, что де Лигт сожалеет о переходе в «Ювентус»
- 2 декабря 2019
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