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Алисон стал обладателем первого трофея имени Яшина

Алисон стал обладателем первого трофея имени Яшина
Футбол / Англия 0

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер стал обладателем первого трофея имени Льва Яшина. Напомним, Алисон выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/19 в составе «Ливерпуля».

Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера «Динамо» Льва Яшина, который по-прежнему является единственным вратарём в истории, получившим «Золотой мяч». Это случилось в 1963 году.

Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, пятикратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР. Он лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.

Ранее стало известно, что лучшим молодым футболистом по итогам 2019 года был признан нидерландский защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт.

Де Лигт признан лучшим молодым игроком в Европе в 2019 году
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