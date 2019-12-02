Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Названы игроки, занявшие места с 10-го по 5-е в голосовании за «Золотой мяч»

Названы игроки, занявшие места с 10-го по 5-е в голосовании за «Золотой мяч»
Футбол / Англия 0

France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за «Золотой мяч».

10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»)
9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»)
8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)
7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»)
6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»)
5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

Церемония вручения «Золотого мяча» 2019 года в данный момент проходит в Париже. Действующим обладателем награды является хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

«Золотой мяч» — 2019. Прямая трансляция церемонии награждения на «Чемпионате»

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019