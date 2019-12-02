Названы игроки, занявшие места с 10-го по 5-е в голосовании за «Золотой мяч»

France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за «Золотой мяч».

10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»)

9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»)

8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)

7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»)

6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»)

5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

Церемония вручения «Золотого мяча» 2019 года в данный момент проходит в Париже. Действующим обладателем награды является хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.



«Золотой мяч» — 2019. Прямая трансляция церемонии награждения на «Чемпионате»