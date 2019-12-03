Роналду признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2018/19

2 декабря в Милане состоялась церемония вручения призов Gran Galà del Calcio лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам сезона-2018/19 в Италии по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Лучший вратарь: Самир Ханданович («Интер»)

Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи») и Александар Коларов («Рома»)

Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич («Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта») и Николо Барелла («Кальяри», сейчас «Интер»)

Лучшие нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Дуван Сапата («Аталанта») и Фабио Квальярелла («Сампдория»)

Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду («Ювентус»)

Лучшая команда: «Аталанта»

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

Лучший арбитр: Джанлука Рокки

Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали («Брешия»)