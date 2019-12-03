«Галатасарай» может подписать полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири зимой может сменить команду. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
Как утверждает источник, турецкий «Галатасарай» сделал запрос руководству английского клуба и намерен арендовать швейцарского игрока уже в предстоящее трансферное окно, так как ищет усиления в линии нападения.
Шакири перешёл из «Сток Сити» в «Ливерпуль» летом 2018 года. В прошлом сезоне швейцарский футболист принял участие в 30 матчах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Напомним, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). В английской Премьер-лиге сезона-2019/20 полузащитник принял участие только в двух матчах и не отметился результативными действиями.
- 3 декабря 2019
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