«Уфа»: Евсеев получил травму. Попытаемся перенести матч или отменим тренировки

«Уфа» в своём официальном «твиттере» опубликовала сообщение в преддверии матча с «Ахматом» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч. Либо отменим все тренировки, чтобы сохранить оставшийся тренерский штаб», — говорится в сообщении клуба.

Матч «Ахмат» – «Уфа» состоится 7 декабря на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. После 18 туров «Ахмат», набрав 19 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (22) располагается на восьмой строчке.



Ранее РПЛ перенесла матч 18-го тура «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии ангины в стане хозяев.



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