Кто был лучшим игроком 18-го тура РПЛ?

Завершился 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» предлагает выбрать лучшего футболиста первенства по итогам девяти матчей игровой недели (без учёта перенесённого матча «Сочи» — «Оренбург»).



Среди предложенных вариантов – Вильмар Барриос («Зенит»), Ловро Бизяк («Уфа»), Денис Глушаков («Ахмат»), Артём Дзюба («Зенит»), Даниил Лесовой («Арсенал»), Сергей Паршивлюк («Динамо»), Максимилиан Филипп («Динамо»), Егор Шамов («Арсенал»).

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.



Лидерство в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров сохраняет «Зенит». В активе сине-бело-голубых 42 очков. Главными преследователями команды Сергея Семака являются «Локомотив» (34 очка), «Краснодар» (33), ЦСКА (33), и «Ростов» (31).