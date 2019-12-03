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Мещеряков подвёл итоги заседания по судейству в РФС

Мещеряков подвёл итоги заседания по судейству в РФС
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвёл итоги заседания в Российском футбольном союзе с участием руководителей клубов Премьер-Лиги, на котором обсуждался вопрос судейства в чемпионате.

«Клубы обсуждали с Ашотом Хачатурянцом судейскую реформу, обсуждали основные вопросы. Все пришли к выводу, что это надо делать. Вопрос непростой, но система судейства требует реформы», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о назначении на должность руководителя судейского комитета Ашота Хачатурянца. Ранее пост занимал Николай Левников.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

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