Мещеряков подвёл итоги заседания по судейству в РФС

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвёл итоги заседания в Российском футбольном союзе с участием руководителей клубов Премьер-Лиги, на котором обсуждался вопрос судейства в чемпионате.



«Клубы обсуждали с Ашотом Хачатурянцом судейскую реформу, обсуждали основные вопросы. Все пришли к выводу, что это надо делать. Вопрос непростой, но система судейства требует реформы», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о назначении на должность руководителя судейского комитета Ашота Хачатурянца. Ранее пост занимал Николай Левников.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.