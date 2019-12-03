Мещеряков подвёл итоги заседания по судейству в РФС
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвёл итоги заседания в Российском футбольном союзе с участием руководителей клубов Премьер-Лиги, на котором обсуждался вопрос судейства в чемпионате.
«Клубы обсуждали с Ашотом Хачатурянцом судейскую реформу, обсуждали основные вопросы. Все пришли к выводу, что это надо делать. Вопрос непростой, но система судейства требует реформы», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о назначении на должность руководителя судейского комитета Ашота Хачатурянца. Ранее пост занимал Николай Левников.
- 3 декабря 2019
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