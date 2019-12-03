Егоров поддержал решение арбитров засчитать гол «Арсенала» в ворота ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и тульским «Арсеналом» (0:1).



«Мы не можем говорить, что ассистент ошибся в моменте с голом «Арсенала». Если бы у нас камера была направлена прямо, а не искажая угол, то картинка была бы более полная. По нашему мнению, решение было принято согласно инструкции, то есть правильно. По этому вопросу к нам никто не обращался», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



После 18 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе и на 9 очков отстаёт от лидера первенства в лице «Зенита». «Арсенал» (22) располагается на седьмой строчке.

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