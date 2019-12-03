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Академия «Чертаново» проведёт турнир памяти своего тренера

Академия «Чертаново» проведёт турнир памяти своего тренера
Футбол 0

Столичная футбольная академия «Чертаново» проведёт турнир памяти тренера Михаила Горы, работавшего в чертановской футбольной школе.

Заслуженный тренер России Гора (1941-2004) работал в СДЮСШОР «Чертаново» со второй половины 1980-х годов, а кроме того тренировал юношеские сборные РСФСР, с которыми выиграл пять первенств России.

Матчи мемориала Горы с участием футболистов 2010 года рождения пройдут в московском манеже «Чертаново» с 27 по 31 января 2020 года. По итогам соревнований лучшие игроки каждой из команд и лучшие игроки турнира получат подарки, команды-участники — памятные дипломы, а призёры — кубки и медали. Планируются прямые трансляции матчей в интернете. Турнир пройдёт при поддержке департамента физкультуры и спорта города Москвы и Московской федерации футбола.

Соревнования организованы академией «Чертаново» совместно с Фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» и компанией p-seria.com.

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