5 лучших сейвов 14-го тура АПЛ. Видео

Представлен топ-5 сейвов 14-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает пятёрку эпизод с участием вратаря «Кристал Пэлас» Висенте Гуайты, продемонстрировавшего классную реакцию после удара головой в исполнении игрока «Бернли» (2:0).
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага также спас свою команду после удара головой. Отличиться не удалось нападающему «Вест Хэма» Майклу Антонио (1:0).
Страж ворот «Уотфорда» Бен Фостер не позволил забить форварду «Саутгемптона» Шейну Лонгу, пробивавшему с близкого расстояния после прострела в штрафную площадь (1:2).
Следом идёт блестящий сейв вратаря «Арсенала» Бернда Лено при выходе один на один нападающего «Норвича» (2:2).
Замыкает список красивый прыжок голкипера «Шеффилд Юнайтед» Дина Хендерсона после удара головой от форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса (1:1).
Видео доступно на «Чемпионате».
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.
- 3 декабря 2019
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