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5 лучших сейвов 14-го тура АПЛ. Видео

5 лучших сейвов 14-го тура АПЛ. Видео
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 сейвов 14-го тура английской Премьер-лиги.

Открывает пятёрку эпизод с участием вратаря «Кристал Пэлас» Висенте Гуайты, продемонстрировавшего классную реакцию после удара головой в исполнении игрока «Бернли» (2:0).

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага также спас свою команду после удара головой. Отличиться не удалось нападающему «Вест Хэма» Майклу Антонио (1:0).

Страж ворот «Уотфорда» Бен Фостер не позволил забить форварду «Саутгемптона» Шейну Лонгу, пробивавшему с близкого расстояния после прострела в штрафную площадь (1:2).

Следом идёт блестящий сейв вратаря «Арсенала» Бернда Лено при выходе один на один нападающего «Норвича» (2:2).

Замыкает список красивый прыжок голкипера «Шеффилд Юнайтед» Дина Хендерсона после удара головой от форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса (1:1).

Видео доступно на «Чемпионате».

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.

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