5 лучших сейвов 14-го тура АПЛ. Видео

Представлен топ-5 сейвов 14-го тура английской Премьер-лиги.



Открывает пятёрку эпизод с участием вратаря «Кристал Пэлас» Висенте Гуайты, продемонстрировавшего классную реакцию после удара головой в исполнении игрока «Бернли» (2:0).



Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага также спас свою команду после удара головой. Отличиться не удалось нападающему «Вест Хэма» Майклу Антонио (1:0).



Страж ворот «Уотфорда» Бен Фостер не позволил забить форварду «Саутгемптона» Шейну Лонгу, пробивавшему с близкого расстояния после прострела в штрафную площадь (1:2).



Следом идёт блестящий сейв вратаря «Арсенала» Бернда Лено при выходе один на один нападающего «Норвича» (2:2).



Замыкает список красивый прыжок голкипера «Шеффилд Юнайтед» Дина Хендерсона после удара головой от форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса (1:1).

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Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.