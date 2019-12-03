«МС» забил «Бёрнли» после роскошного обводящего удара Жезуса. Видео
В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Манчестер Сити» был открыт счёт на 24-й минуте. Отличился нападающий гостей Габриэл Жезус. Войдя в штрафную с левого фланга, он роскошным обводящим ударом отправил мяч мимо вратаря в дальний угол.
Видео доступно на «Чемпионате».
В 14-м туре АПЛ сегодня, 3 декабря, также состоится матч «Кристал Пэлас» — «Борнмут».
Завтра, 4 декабря, встретятся «Лестер Сити» с «Уотфордом», «Вулверхэмптон» с «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» с «Астон Виллой», «Саутгемптон» с «Норвич Сити» и «Ливерпуль» с «Эвертоном».
В четверг, 5 декабря, тур завершат матчи «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
- 3 декабря 2019
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