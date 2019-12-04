Лима рассказал, почему ушёл из «Динамо» в 2006 году спустя два месяца работы
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсиско Лима рассказал, почему ушёл из «Динамо» спустя два месяца работы в клубе.
«Ушёл из „Динамо“, потому что Сёмин оттуда ушёл. Он меня звал. Для меня его фигура была очень важна. Без него у меня уже не было желания тренироваться. С клубом смогли договориться, у меня контракт с «Динамо» был всего на полгода рассчитан. Так что когда Сёмин ушёл, то и я ушёл», — рассказал Лима в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Лима выступал в составе московского «Динамо» на протяжении двух месяцев — в июне и июле 2006 года. Позже бразилец перебрался в итальянский клуб «Брешия».
Полное интервью с Франсиско Лимой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
Лима: Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России
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