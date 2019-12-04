Лима: я сам выкупил свой контракт у «Локомотива» за € 300 тысяч и ушёл в «Катар»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсиско Лима рассказал о своём уходе из российского клуба.
«Это правда, что я мог пропасть в Москве на пару дней. Такое было несколько раз. Когда я был в Бразилии, то возвращался в клуб в день матча. Бывало, что за день до игры приезжал, и мы брали кубок. У всех разное тело, которое требует разных нагрузок. Мне всегда нравилось бегать и работать, но иногда требовалось время. Я не только в «Локомотиве» мог пропустить тренировки. При этом у меня не было никаких проблем с клубом.
В эти дни я не делал ничего особенного, просто дома находился. Либо у себя, либо у друга. Затем возвращался к занятиям.
Не было прям какого-то момента, когда я понял, что уйду из «Локомотива». Просто получил очень сильное предложение от «Катара» и ушёл из «Локомотива». Меня не отдавали в аренду, на самом деле я выкупил свой контракт у «Локомотива» – заплатил из своего кармана € 300 тысяч и перешёл в «Катар». Расстался с руководством «Локо» хорошо", — рассказал Лима в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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