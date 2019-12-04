«Ювентус» предложит Дибале новый контракт до 2024 года
«Ювентус» готов предложить нападающему клуба Пауло Дибале новый контракт. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
Источник утверждает, что туринский клуб предложил 26-летнему игроку сборной Аргентины контракт до 2024 года и увеличение зарплаты до € 9 млн в год плюс бонусы. Ранее появилась информация, что Дибала хочет получать по новому соглашению € 10 млн.
Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года. В этом сезоне аргентинский форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Италии. Он забил 4 гола и отметился 3 результативными передачами. На сегодня туринский клуб занимает второе место в Серии А, в 14 турах набрав 36 очков.
Агент Дибалы отказался отвечать на вопрос о будущем форварда в «Ювентусе»
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