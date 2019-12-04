Марсьяль не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пропустит матч с «Тоттенхэмом» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, французский нападающий ещё не до конца восстановился от мышечной травмы, вследствие чего был заменён в матче прошлого тура чемпионата Англии с «Астон Виллой». Пока нет информации, сколько матчей пропустит 23-летний форвард «Манчестер Юнайтед».

Антони Марсьяль принял участие в 9 матчах чемпионата Англии в этом сезоне, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.

В этом сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на сегодня занимает 10-е место, набрав 18 очков в 14 турах. Следующий матч клуб из Манчестера проведёт сегодня, 4 декабря, с «Тоттенхэмом». Встреча на стадионе «Олд Траффорд» начнётся в 22:30 мск.