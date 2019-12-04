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«Спартак» выступил с заявлением в связи с задержаниями фанатов в Петербурге

«Спартак» выступил с заявлением в связи с задержаниями фанатов в Петербурге
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» выступила с заявлением в связи с задержаниями болельщиков клуба в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«ФК «Спартак-Москва» обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ с ФК «Зенит».

В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.

Мы намерены за счёт средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета", — говорится в заявлении.

Суд запретил фанату «Спартака» посещение матчей на полтора года
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