VAR будет использоваться в стыковых матчах отбора Евро и квалификации ЧМ-2022
Исполком УЕФА утвердил применение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Также VAR будет применяться в матчах европейской квалификации в преддверии чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба УЕФА. Отмечается, что в последнем случае ещё требуется подтверждение от ФИФА.
VAR используется в футболе с 2017 года. Летом 2018 года система использовалась в матчах чемпионата мира в России. В настоящий момент VAR применяется во всех крупных европейских чемпионатах и в Лиге чемпионов. В РПЛ VAR используют в нескольких матчах каждого тура.
Напомним, ранее президент УЕФА Александер Чеферин признался, что негативно относится к системе видеопомощи рефери.
Президент УЕФА: VAR — это бардак, но пути назад нет
- 4 декабря 2019
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:12
-
19:07
-
18:53
-
18:50
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:06
-
17:54
-
17:39
-
17:35
-
17:16
-
17:13
-
16:58
-
16:52
-
16:48
-
16:41
-
16:39
-
16:34
-
16:33
-
16:22
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:54
-
15:40
-
15:39
-
15:05
-
14:55
-
14:42
-
14:32
-
14:21
Партнерский контент