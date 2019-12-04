Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

VAR будет использоваться в стыковых матчах отбора Евро и квалификации ЧМ-2022

VAR будет использоваться в стыковых матчах отбора Евро и квалификации ЧМ-2022
Футбол / Евро-2020 0

Исполком УЕФА утвердил применение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Также VAR будет применяться в матчах европейской квалификации в преддверии чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба УЕФА. Отмечается, что в последнем случае ещё требуется подтверждение от ФИФА.

VAR используется в футболе с 2017 года. Летом 2018 года система использовалась в матчах чемпионата мира в России. В настоящий момент VAR применяется во всех крупных европейских чемпионатах и в Лиге чемпионов. В РПЛ VAR используют в нескольких матчах каждого тура.

Напомним, ранее президент УЕФА Александер Чеферин признался, что негативно относится к системе видеопомощи рефери.

Президент УЕФА: VAR — это бардак, но пути назад нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019