VAR будет использоваться в стыковых матчах отбора Евро и квалификации ЧМ-2022

Исполком УЕФА утвердил применение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Также VAR будет применяться в матчах европейской квалификации в преддверии чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба УЕФА. Отмечается, что в последнем случае ещё требуется подтверждение от ФИФА.

VAR используется в футболе с 2017 года. Летом 2018 года система использовалась в матчах чемпионата мира в России. В настоящий момент VAR применяется во всех крупных европейских чемпионатах и в Лиге чемпионов. В РПЛ VAR используют в нескольких матчах каждого тура.

Напомним, ранее президент УЕФА Александер Чеферин признался, что негативно относится к системе видеопомощи рефери.