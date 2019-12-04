Пети: столкнулся с расизмом в «Барселоне»
Бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что сталкивался с расистскими оскорблениями в период выступления за каталонский клуб.
«Это может шокировать, но я столкнулся с расизмом в „Барселоне“. Подобное происходило со мной иногда, но некоторые игроки сталкивались с расизмом довольно часто», — приводит слова Пети Mundo Deportivo.
Напомним, Пети играл в составе «Барселоны» с 2000 по 2001 год. Также полузащитник играл за такие команды, как «Монако», лондонский «Арсенал» и «Челси». Вместе с национальной командой Франции Пети выиграл чемпионат мира в 1998 году, а также стал чемпионом Европы в 2000 году. В январе 2005 года французский хавбек объявил о завершении профессиональной карьеры.
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