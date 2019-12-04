Коломейцев: разрыв восемь очков до «Зенита» реально сократить

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев выразил мнение, что «железнодорожникам» по силам догнать «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.

«Сравнивать тот и этот год «Локомотива» в Лиге чемпионов не стоит. Прошлый год был попроще в плане команд. Долго не было Лиги чемпионов, поэтому получился такой слабый сезон. В этом году группа была сложнее, но сыграли получше. Когда выступаешь чаще, приходят опыт и уверенность. Больше понимали свои слабые и сильные стороны. Юрий Павлович после матча с «Байером» особо не стал ничего говорить. Всё и так было понятно.

Что касается РПЛ, то «Локо» будет стараться догнать «Зенит». Если будем не первыми, то вторыми. Разрыв восемь очков реально сократить. Не сказал бы, что питерцы настолько сильны, что их не догнать. Не согласен с тем, что у «Зенита» самый сильный состав. У нас тоже сильный», — сказал Коломейцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.