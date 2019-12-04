«Барса» продлила контракт с 17-летним Фати, увеличив его клаусулу до € 170 млн

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с 17-летним вингером Ансу Фати.
Стороны подписали соглашение сроком до 30 июня 2022 года. Контракт предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на два года. Сумма отступных за футболиста увеличилась с € 100 млн до € 170 млн. Если игрок в будущем подпишет новый контракт с каталонским клубом, его клаусула вырастет до € 400 млн.
Напомним, Фати является вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны», сыгравшим в официальном матче. Рекорд принадлежит Висенте Мартинесу. Вингер стал также первым футболистом, родившимся в XXI веке, который сыграл за основную команду сине-гранатовых.
В нынешнем сезоне Фати сыграл за «Барселону» 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
- 4 декабря 2019
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