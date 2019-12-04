Алисон: Клопп — особенный, он хочет быть как можно более настоящим

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер поделился мнением о главном тренере мерсисайдского клуба Юргене Клоппе.
«Он действительно особенный, или, может, в нём есть нечто особенное. Когда я подписал контракт с «Ливерпулем», он позвонил мне через FaceTime. Было смешно, я видел его широкую улыбку и улыбался в ответ. Мы смотрели друг на друга, улыбались и были счастливы в тот момент.
Сложнее всего передать ту моральную силу, с помощью которой он нас мотивирует. Юрген имеет эту способность. Он вкладывает в нас эту силу, эту веру в каждого игрока. Он знает футбол, а ещё он понимает мужчин. С Юргеном эгоизму нет места в раздевалке. Он относится ко всем одинаково, и при этом учитывает индивидуальность каждого. Он просто остаётся собой перед каждым: когда даёт интервью, говорит с игроками и так далее.
Многие тренеры делают всё возможное, чтобы не показывать себя, не открываться публике. Ему всё равно. Клопп хочет быть как можно более настоящим», — приводит слова Алисона France Football.
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